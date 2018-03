Monster Energy Supercross: The Official Videogame wird ab heute durch den ersten DLC Monster Energy Cup ergänzt.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame- Neues Regelwerk und Monster Energy Cup

Der erste DLC zum Titel ergänzt ein Highlight der 2017 Monster Energy Supercross Saison im Spiel. Ihr müsst euer Können auch beim Monster Energy Cup in Las Vegas beweisen, um als einer der besten über die Ziellinie zu fahren. Ein neues Regelwerk und eine Spezialstrecke komplettieren den DLC. Er ist ab jetzt für PlayStation 4, Xbox One und PC via STEAM in Deutschland erhältlich.