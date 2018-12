0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Milestone hat heute das erste Gameplay-Video von Monster Energy Supercross: The Official Videogame 2 veröffentlicht. Das neue Spiel erscheint weltweit am 8. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC via Steam und Nintendo Switch.

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 2 – Gameplay-Video

Das Video zeigt eine atemberaubende Rennrunde auf dem Tampa Circuit in Florida. Mit an Bord sind der bekannte Champion Eli Tomac und der Song „I don’t like me anymore“ von NOFX. Erstmalig wird das Spiel einen intensiven Punk-Soundtrack mit einigen der bekanntesten Bands des Genres bieten, wie NOFX, Good Riddance und Sick of It All.

Gemeinsam mit dem Gameplay-Video hat Milestone den Vorbestell-Start der physischen Version des Spiels sowie einen Ingame-Bonus angekündigt. Alle Vorbesteller erhalten bei teilnehmenden Händlern das exklusive Infinity Customization Pack, ein einzigartiges, animiertes Thema für das Spiel, das eine Kombi und ein Motorrad-Design enthält. Der Ingame-Bonus ist nicht für die Nintendo Switch erhältlich.