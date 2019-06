0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Capcom hat heute die kommende Beta zu Monster Hunter World: Iceborne bestätigt. Fans warten schon lange auf die riesige Erweiterung zu Capcoms bestverkauftem Titel aller Zeiten. Ab nächster Woche können Erstjäger und versierte Serienfans sich auf die neue Jagdsaison vorbereiten. Zudem können sie einen ersten Blick auf die kommenden Inhalte in Iceborne werfen. Darunter zählen auch die eisige Raureifweite, neue Monster und neue Gameplay-Optionen.

Monster Hunter World: Iceborne – Capcom kündigt PlayStation 4-Beta an

Von Freitag, den 21. Juni, ab 12:00 Uhr MESZ bis Montag, den 24. Juni, 12:00 Uhr MESZ, ist die erste Beta zu Monster Hunter World: Iceborne exklusiv für PlayStation Plus-Nutzer spielbar. Eine zweite Beta wird vom Freitag, 28. Juni, 12:00 Uhr MESZ bis Montag, den 1. Juli, 12:00 Uhr MESZ für alle PS4-Nutzer verfügbar sein. Preload-Optionen starten wenige Tage vor den jeweiligen Betaphasen. Um die Beta zu Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World nicht benötigt.

Drei Questen bietet die Beta Spielern zur Auswahl, darunter die anfängerfreundliche Jagd auf den Großjagras aus Monster Hunter: World, den brandneuen, gehörnten Wyvern Banbaro für fortgeschrittene Hunter sowie den wiederkehrenden Fanliebling Tigrex, den nur die mutigsten aller Jäger bezwingen. Im Rahmen der Beta können Spieler alle 14 Waffentypen in jeder der drei Quests sowie im Trainingsbereich ausprobieren. Neue Waffenfeatures sowie die neuen Mechaniken der Schleuder, wie etwa die Klammerklaue, lassen sich ebenfalls in der Beta erleben. Mit erstmaligem Abschluss einer jeden Quest können sich Hunter insgesamt drei hilfreiche Item-Pakete erspielen, die ihnen später in der Vollversion der Iceborne-Erweiterung zur Verfügung stehen, wenn diese verfügbar ist.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für das PlayStation 4 und Xbox One. Eine Version für PC folgt im Winter. Um Iceborne spielen zu können, wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.