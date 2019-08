Monster Hunter World: Iceborne – Gamescom Award für die Erweiterung

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Mit Abschluss der Gamescom 2019 wurde Monster Hunter World: Iceborne mit dem Gamescom-Award in der Kategorie „Best Ongoing Game“ ausgezeichnet.

In Köln konnten Messebesucher an Capcoms Stand erstmals in Europa neue, herausfordernde Iceborne-Missionen spielen. Ebenso konnten gegen den in der Gamescom Opening Night Live vorgestellten Drachenältesten Velkhana antreten. Alle Messebesucher hatten anschließend die Gelegenheit aus einer begrenzten Anzahl von Nominierungen ihre Favoriten-Titel zu wählen. In der Kategorie „Best Ongoing Game“ werden Erweiterungen und DLCs prämiert.

„Wir freuen uns sehr, für das Entwicklerteam den Gamescom-Award für das ‚Best Ongoing Game‘ entgegennehmen zu können. Monster Hunter hat in Deutschland eine sehr große, sehr treue Fangemeinde, und wir freuen uns gemeinsam mit allen Spielern auf die Veröffentlichung am 6. September für PlayStation 4 und Xbox One, sowie für den PC im Januar 2020“, berichtet Stefanie Pirsich, Community Manager bei Capcom Entertainment Germany.

Monster Hunter World: Iceborne erscheint am 6. September 2019 für PS4 und Xbox One. Die PC-Version folgt im Januar 2020. Um Iceborne spielen zu können, benötigt ihr das Hauptspiel Monster Hunter: World. Neue Features wie die Schleuder- und Waffenupdates sind mit Iceborne sofort verfügbar. Auf die neue Story und Quests haben Spieler nach Abschluss der Hauptgeschichte ab Jägerrang 16 Zugriff.