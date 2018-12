0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Hunter rund um den Globus können einen Freudentanz aufführen! Capcom hat Monster Hunter World: Iceborne angekündigt. Dabei handelt es sich um eine große Erweiterung für das viel umjubelte Monster Hunter: World. Mit Monster Hunter: World hat bereits mehr als zehn Millionen Einheiten verkauft. Der neue Inhalt erscheint voraussichtlich im Herbst 2019 für Playstation 4 und Xbox One. Weitere Details zur Veröffentlichung für den PC möchte Capcom in künftigen Ankündigungen bekanntgeben.

Monster Hunter World: Iceborne – Große Erweiterung für das umjubelte Spiel

Das inhaltsreiche Monster Hunter World: Iceborne bietet neue Questränge, Orte, Monster, Moves und Ausrüstung in Verbindung mit einem kompletten narrativen Erlebnis, das an das Ende von Monster Hunter: World anschließt. Das Monster Hunter: World-Hauptspiel wird für die Erweiterung benötigt und ist für Konsolen und PCs erhältlich. Weitere Informationen zur Erweiterung werden im nächsten Frühjahr veröffentlicht. Ein neuer Teaser-Trailer steht ab sofort im Capcom-Press Center zum Download bereit.

Zusätzlich können sich Spieler auf viele spannende Inhalte für Monster Hunter: World freuen. Capcom arbeitet an einer Kooperation mit CD Projekt Red, um den professionellen Monsterjäger Geralt aus The Witcher 3: Wild Hunt Anfang des nächsten Jahres in die Neue Welt zu bringen. Einzigartige Quests bieten eine brand-neue Gameplay-Art, das die immersive RPG-Erfahrung von The Witcher 3 mit Monster Hunter: World verbindet. Die Sprecher von Geralt haben dazu neue Dialoge aufgenommen, um diese Kooperation noch weiter auszubauen.

In der Zwischenzeit kehrt die Kulve Taroth-Eroberung am 20. Dezember zurück. Dies ist eine spezielle Event-Quest, die es bis zu 16 Spielern in Vierergruppen erlaubt, sich für ein gemeinsames Ziel zusammenzuschließen. Allerdings erwartet Spieler dieses Mal eine noch kräftigere, kampfgehärtete Version dieses kolossalen Monsters, das auch wertvollere Belohnungen bietet. Als weiteres spezielles Dankeschön an Hunter überall in der Welt, und um ein Jahr seit der Veröffentlichung von Monster Hunter: World zu feiern, hat Capcom das The Appreciation Fest angekündigt, das zum Jubiläum der Spielveröffentlichung im Januar 2019 steigt. Das The Appreciation Fest bringt eine neu dekorierte Versammlungshalle, Spezialausrüstung, die in brandneuen Questen verdient werden kann, und eine Reihe von Jubiläumsquests für alle mit sich.

Monster Hunter World: Iceborne – Kostenlose Probeversion des Hauptspiels

Ab dem 12. Dezember, 00:00 Uhr UTC, steht eine kostenlose Probeversion des Hauptspiels für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Die Probeversion ist bis 17. Dezember, 23:59 Uhr UTC erhältlich. Die Probeversion erlaubt es neuen Spielern, Questen bis zum 3-Sterne-Level und Online-Multiplayer-Inhalte bis Jägerrang 4 zu erleben. Damit können Spieler eine Vielzahl von Questen, Crafting und Ausrüstungs-Upgrades ausrpobieren. Vor allen Dingen ist der einzigartige kooperative Multiplayermodus empfehlenswert. Weiterhin lässt sich gespeicherter Fortschritt ins Hauptspiel übernehmen.