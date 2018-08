Monster Hunter World ist für den PC erschienen. Dem Anschein nach hat das Spiel für Capcom, Steam und generell unter den japanischen Spielen einen Rekord gebrochen. Das Spiel ist seit gestern weltweit auf Steam erhältlich. Nach monatelangem Warten haben PC-Spieler endlich eines der besten Spiele des Jahres 2018 in die Finger bekommen.

Monster Hunter World – Rekordzahlen nach Veröffentlichung bei Steam

Für den Publisher Capcom ist es ein optimaler Start. Vermutlich hat man nicht mit so einem starken Beginn gerechnet und so hohe Downloadzahlen innerhalb kürzester Zeit erwartet. Aktuell belaufen sich die Zahlen bei Steam auf ca. 240000 Downloads. Damit ist es der größte Steam-Start des gesamten Jahres, was die Anzahl der Spieler betrifft und das weit vor Far Cry 5.

Das Spiel erreichte bereits mit der Playstation 4-Version des Status beliebter japanischer Spiele wie Dark Souls 3, die beim Start bei 129.831 ihren Höchststand erreichten. Zu dieser Zeit war diese Zahl den früheren Spielen der Serie bereits weit voraus.