Das Warten auf die PC-Version des viel gelobten Monster Hunter: World hat bald ein Ende! Ursprünglich für den Herbst 2018 geplant, hat Capcom nun den 3. September 2018 als Veröffentlichungstermin für die Box-Version in den Regalen der Händler bestätigt. Seit Erscheinen für PlayStation 4 und Xbox One hat sich von Monster Hunter: World zum bestverkauften Spiel in der Capcom-Firmengeschichte entwickelt; weltweit wurden bereits mehr als acht Millionen Einheiten ausgeliefert. In Monster Hunter: World stellen sich die Spieler überlebensgroßen Monstern in einer Vielzahl von weitläufigen, lebendigen Ökosystemen entgegen. Sie jagen entweder allein oder mit bis zu drei weiteren Huntern im Online-Koop-Modus, der, erstmals in der Serie, eine Drop-In-Funktion bietet.



Monster Hunter: World – Veröffentlichungsdaten für die PC-Version

In Monster Hunter: World folgen Spieler der Reise der Drachenältesten, die alle zehn Jahre in ein fernes Land, das nur als die Neue Welt bekannt ist, aufbrechen. Als Mitglied der Forschungskommission der Gilde Machen sich Spieler auf die weite Reise in dieses mysteriöse Reich und ergründen die Geheimnisse hinter dem Phänomen. Während ihres Abenteuers fassen die Hunter den Zorah Magdaros ins Auge, einen kolossalen Drachenältesten, der aus der Erde empor steigt wie ein Vulkan.

Zusatzinhalte und Kollaborationen, die nach der Veröffentlichung von Monster Hunter: World released wurden, werden zu einem späteren Zeitpunkt kostenlos für den PC erhältlich sein. Monster Hunter: World für den PC ist ab dem 3. September 2018 im Handel sowie ab 9. August 2018 digital über Steam erhältlich.

Die kompletten PC-Systemanforderungen lauten wie folgt:

Empfohlen:

Betriebssystem: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit benötigt)

Prozessor: Intel Core i3 8350 4GHz oder Intel Core i7 3770 3.4GHz oder AMD Ryzen 5 1500X

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) oder AMD Radeon RX 570X (VRAM 4GB)

DirectX: Version 11

Festplatte: 20 GB verfügbarer Speicher

Soundkarte: DirectSound-kompatibel (DirectX 9.0c oder höher)

Weiteres: Mouse, Keyboard und Game Pads (sowohl DirectInput als auch XInput) unterstützt.

30FPS bei 1080p bei Grafikeinstellung HOCH.

Minimum:

Betriebssystem: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64 Bit benötigt)

Prozessor: Intel® Core i5-4460, 3.20GHz oder AMD FX-6300 und höher

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 760 oder AMD Radeon R7 260x(VRAM 2GB und höher)

DirectX: Version 11

Festplatte: 20 GB verfügbarer Speicher

Soundkarte: DirectSound-kompatibel (DirectX 9.0c oder höher)

Weiteres: Mouse, Keyboard und Game Pads (sowohl DirectInput als auch XInput) unterstützt.

30FPS bei 1080p bei Grafikeinstellung NIEDRIG.