11 bit studios und Digital Sun haben die Veröffentlichung von Moonlighter bekannt gegeben. Das Action-RPG ist ab sofort für Xbox One, PlayStation 4, sowie Windows PC und Mac OSX verfügbar. Moonlighter versetzt Spieler in die anspruchsvolle Rolle von Will. Dabei seid ihr tagsüber Ladenbesitzer, nachts Abenteurer, der sich aufmacht, neues Leben in das Dorf Rynoka zu bringen. Will stellt sich furchterregenden Bossen, sammelt Schätze und meistert die hohe Kunst, ein erfolgreicher Händler zu werden.

Moonlighter – Action-RPG ab sofort im Handel

Die Story von Moonlighter beginnt viele Jahre vor Wills Zeit. Genauer gesagt während einer archäologischen Ausgrabung in der eine Gruppe magischer Portale gefunden wurde. Die Menschen begriffen schnell, dass diese uralten Durchgänge zu anderen Welten und Dimensionen führten – eine Möglichkeit für mutige und waghalsige Abenteurer, sich Schätze ungeahnten Ausmaßes unter den Nagel zu reißen. Um den Glücksrittern Zuflucht zu gewähren und ihnen eine Möglichkeit zu geben, ihre schwerverdiente Beute zu verkaufen, wurde in der Nähe der Ausgrabungsstätte das kleine Handelsdorf Rynoka gegründet.

Moonlighter ist ein Action-RPG mit Rogue-Lite-Elementen, das sich um das tägliche Leben von Will dreht – einem ehrgeizigen Ladenbesitzer, der davon träumt, ein Held zu werden. Das Spiel wurde von Digital Sun entwickelt, Publisher ist 11 bit studios und für den Vertrieb ist Merge Games zuständig.