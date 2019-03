Mortal Kombat 11 – Gameplay-Trailer zu Cassie Cage und Kano

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben im Rahmen des Kombat Kast zwei neue, spielbare Charaktere enthüllt und einen neuen Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht. In den Hauptrollen: Cassie Cage und Kano.

Mortal Kombat 11 – Anpassung der Charaktere im Fokus

„Mortal Kombat gibt Spielern mehr kreative Kontrolle, was zeigt, warum dieses legendäre Franchise so stark und nach mehr als 25 Jahren relevanter ist denn je,“ so David Haddad, President von Warner Bros. Interactive Entertainment. „Das Spiel zeigt das herausragende Talent der NetherRealm Studios, legendäre Erlebnisse sowohl für Fans von Mortal Kombat als auch für neue Spieler neu zu gestalten und zu entwickeln.“

„Wir freuen uns sehr, endlich Mortal Kombat bekanntgeben zu können und zu zeigen, woran das Team gearbeitet hat,“ so Ed Boon, Creative Director der NetherRealm Studios. „Unser System zur Anpassung der Charaktere gibt Spielern unbegrenzt viele Möglichkeiten, ihre Lieblingskämpfer ihren persönlichen Vorstellungen anzupassen. Wir warten gespannt auf Januar, wenn mehr von dem Spiel zu sehen sein wird.“

Mortal Kombat 11 – Trailer gewährt Einblicke in die Story

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben vor wenigen Tagen einen Story-Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht. In Mortal Kombat 11 hat Raidens Sieg über den bösen Götterältesten Shinnok den Zorn Kronikas auf sich gezogen. Sie sieht ihren Wunsch nach einer Balance zwischen Gut und Böse gefährdet. Ihr Ziel ist es fortan wieder das Gleichgewicht in allen Reichen herzustellen. Dafür muss sie die Zeit auf ihren Anfang zurückstellen und die Geschichte von vorne beginnen lassen.

Im fesselnden Story-Modus prallen verschiedene Zeitalter aus der Geschichte von Mortal Kombat aufeinander. Spieler übernehmen die Rolle verschiedener Charaktere aus der Vergangenheit und Gegenwart. Gemeinsam müssen sie die Außenwelt-Armeen von Shao Khan besiegen und die Zeitkrise bewältigen.

Mortal Kombat 11 – Neue spielbare Charaktere enthüllt

Zudem sind neue spielbare Charaktere enthüllt worden: Cassie Cage, Jacqui Briggs und Erron Black.

Cassie Cage, Kommandantin einer Elitespezialeinheit und Tochter des legendären Duos Sonya Blade und Johnny Cage. Sie strebt mit tödlichen Kampffertigkeiten in jedem Kampf nach dem Sieg. Dabei ist sie getrieben vom Wunsch, aus dem Schatten ihrer Eltern zu treten.

Jacqui Briggs, eine ehrgeizige Kämpferin, die Kickboxen und andere Kampfkünste beherrscht. Sie tritt als Mitglied der Special Forces in die Fußstapfen ihres Vaters Jax Briggs. Sie sieht es als ihre Pflicht an, das Erdenreich und ihre Familie um jeden Preis zu beschützen.

Erron Black ist ein Gesetzloser, der stets auf der Suche nach Nervenkitzel und süchtig nach dem Adrenalin-Kick ist, den er beim Jagen seiner eigenen Verfolger bekommt. Black ist ein Meisterschütze, der seine Dienste an den Höchstbietenden verkauft und eine Schwäche für den klassischen Western-Look der Außenwelt hat.

Cassie Cage, Jacqui Briggs und Erron Black sind die neuesten spielbaren Kämpfer in Mortal Kombat 11, die sich neben Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D´Vorah, Kabal, Jade und Johnny Cage in das Charakteraufgebot einreihen.