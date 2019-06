Mortal Kombat 11 – Neuer Trailer zur Kombat League veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben einen Gameplay-Trailer für die Mortal Kombat 11 Kombat League veröffentlicht. Es handelt sich um den brandneuen, saisonalen Ranglisten-Modus. Hier können Spieler online gegeneinander antreten, um sich exklusive Ingame-Belohnungen zu verdienen. Die Kombat League ist ab sofort als kostenloses Update für alle Besitzer von Mortal Kombat 11 erhältlich.

In der Kombat League treten die Spieler im Rahmen einer vier Wochen langen Saison in Ranglisten-Matches an, um in neun Stufen aufzusteigen – vom Rang des Lehrlings bis hin zum Götterältesten. Für jeden freigeschalteten Rang werden die Spieler mit exklusiven Ingame-Gegenständen belohnt. Die Belohnungen bauen aufeinander auf, wodurch die Chancen gut stehen, sich in jeder Saison bis zur höchsten Stufe hinauf alle Gegenstände zu verdienen. Ingame-Gegenstände können Spieler zudem dadurch verdienen, indem sie die verschiedenen täglichen und saisonalen Aufgaben erfüllen. Dem Ende einer Saison schließt sich nahtlos die nächste Saison mit neuen Belohnungen an. Das optimierte Matchmaking-System der Kombat League sorgt dafür, dass den Spielern Gegner zugewiesen werden, die ihrem Fertigkeitsniveau möglichst genau entsprechen. Als Teil des Kombat League-Updates wurde eine neue Anzeige eingeführt, die den Spielern durch einen schnellen Blick zu Beginn eines Ranglisten-Matchs zeigt, wie ihre Chancen stehen, den aktuellen Gegner zu besiegen.

Ab sofort ist für alle Besitzer des Kombat Pack zudem der Early Access für Shang Tsung verfügbar. Dabei handelt es sich um den ersten von sechs spielbaren Kämpfern, die im Mortal Kombat 11 Kombat Pack enthalten sind. Das Kombat Pack ist die beste Möglichkeit, die Mortal Kombat 11-Spielerfahrung durch neue, herunterladbare Inhalte (DLC) weiter aufzuwerten.