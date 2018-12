0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment hat Mortal Kombat angekündigt. Der offizielle Trailer zur Ankündigung von Mortal Kombat bietet einen Vorgeschmack auf eine unglaubliche Geschichte. Mortal Kombat wurde von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt. Das Spiel erscheint am 23. April 2019 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Mortal Kombat 11 – Neuester Teil des preisgekrönten Franchise

Für den gewaltigen Kampf im Trailer zwischen den beiden legendären Charakteren Dark Raiden und Scorpion wurde das Lied „Immortal“ von Rapper 21 Savage genutzt. Außerdem wird auf einen neuen Charakter hingedeutet, der im Mittelpunkt der Geschichte von Mortal Kombat steht.

Das Gameplay-Debüt des Spiels ist im Rahmen des Community-Events Mortal Kombat: The Reveal geplant, das am 17. Januar 2019 um 20:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit in London stattfinden wird. Das Event wird per Livestream global über Twitch übertragen und wird eine Präsentation von NetherRealm Studios enthalten. Die Veranstaltung bietet auch die erste Gelegenheit, Mortal Kombat zu spielen und umfasst Turniere und andere Aktivitäten zu Mortal Kombat.

Mithilfe eines neuen Systems zur Anpassung der Charaktere übernehmen Spieler die kreative Kontrolle über die Entwicklung ihrer verschiedenen Charaktere. Mortal Kombat vertieft dieses Erlebnis noch weiter und macht es persönlicher als je zuvor. Außerdem präsentiert das Spiel einen neuen Story-Modus, der die legendäre, über 25-jährige Saga fortsetzt.

Mortal Kombat 11 – Anpassung der Charaktere im Fokus

„Mortal Kombat gibt Spielern mehr kreative Kontrolle, was zeigt, warum dieses legendäre Franchise so stark und nach mehr als 25 Jahren relevanter ist denn je,“ so David Haddad, President von Warner Bros. Interactive Entertainment. „Das Spiel zeigt das herausragende Talent der NetherRealm Studios, legendäre Erlebnisse sowohl für Fans von Mortal Kombat als auch für neue Spieler neu zu gestalten und zu entwickeln.“

„Wir freuen uns sehr, endlich Mortal Kombat bekanntgeben zu können und zu zeigen, woran das Team gearbeitet hat,“ so Ed Boon, Creative Director der NetherRealm Studios. „Unser System zur Anpassung der Charaktere gibt Spielern unbegrenzt viele Möglichkeiten, ihre Lieblingskämpfer ihren persönlichen Vorstellungen anzupassen. Wir warten gespannt auf Januar, wenn mehr von dem Spiel zu sehen sein wird.“

Ab dem 7. Dezember kann die Standardedition von Mortal Kombat zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 69,99 Euro vorbestellt werden. Die Mortal Kombat Premiumedition kann zu einer UVP von 99,99 Euro ebenfalls vorbestellt werden und umfasst das Grundspiel sowie das Kombat Pack. Alle Vorbestellungen erhalten den spielbaren Charakter „Shao Kahn“. Vorbestellungen auf PlayStation 4 und Xbox One erhalten bei ausgewählten Einzelhändlern außerdem Zugang zur Beta, die für diese Plattformen im März erhältlich sein wird.