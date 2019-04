0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment, NetherRealm Studios und Intersport haben die Mortal Kombat 11 Pro Kompetition 2019/2020 angekündigt. Dabei handelt es sich um die erste Saison des globalen eSports-Programms mit dem neuesten Spiel des Franchise Mortal Kombat.

Dieses Jahr bietet die Mortal Kombat 11 Pro Kompetition Spielern aller Ränge die gleiche Chance an. Sie können an neun verschiedenen Live-Turnieren und mehreren Online-Events in Nordamerika, Lateinamerika und Europa teilnehmen. Dabei haben sie die Chance ein Stück des Preispools im Wert von 155,000 US Dollar zu gewinnen. Ebenso können sie um einen der zwölf Plätze im Final Kombat kämpfen.

Vier zusätzliche Plätze im Finale sind für die Gewinner von Kanadas „Northern Arena“, Lateinamerikas „Liga Latina“ und dem „Intercontinental Kombat“ reserviert, das in West- und Ost-Europa, Nahost und Australien stattfindet. Der letzte Platz wird in einem „Letzte Chance“-Qualifikationsturnier vergeben, das am Tag vor dem Final Kombat stattfindet. Der erste Stopp von Nordamerikas Pro Kompetition findet vom 24. bis 26. Mai auf der Combo Breaker 2019 in Chicago, IL statt.

Die besten 16 Spieler aus verschiedenen Events haben die Chance, sich für Final Kombat – das Meisterschaftsfinale – zu qualifizieren und sich einen zusätzlichen Teil des Preispools im Wert von 100,000 US Dollar zu holen. Final Kombat ist für das 1. Quartal 2020 in Chicago, Illinois geplant und wird auf Twitch live übertragen – genauso wie alle regulären Saisonturniere der Mortal Kombat 11 Pro Kompetition.