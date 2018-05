GRIP Digital und Terrible Posture Games haben eine klassische Demo zu Mothergunship veröffentlicht. Damit soll die grenzenlose Freiheit beim Erstellen und Modifizieren von Waffen in Szene gesetzt werden. Ihr könnt ab sofort kostenlos die Demo herunterladen. Damit habt ihr auch vorab online die Möglichkeit, auf der PlayStation 4, den Xbox-Geräten sowie PC, eine absurde Vielfalt an Waffen auszuprobieren. Mothergunship ist der spirituelle Nachfolger des Spiels Tower of Guns aus dem Jahr 2014 und wird 2018 für PlayStation 4 und Xbox One als Disc, sowie digital für PC erscheinen.

Mothergunship- Erstellt eure eigenen Waffen

Das Gun-Crafting in Mothergunship lässt Shooter-Fans die übertriebensten Waffen erstellen, die sie je in einem FPS gesehen haben. Eine raketenwerfende, 20-läufige Shotgun? Ab dafür. „Kann ich Sie für einen Flammenwerfer begeistern, dessen Feuer an den Wänden abprallt?“ Sehr gerne. Das alles zusammen mit einer Arena für Testläufe, sowie einer kleinen Story erwartet euch in der Demo.

In der ersten Woche nach der Veröffentlichung der Demo werden die Entwickler die besten Kreationen der Spieler auf Facebook und Twitter teilen. Die Community ist dazu aufgerufen, zu zeigen, was sie drauf hat und zufälligen Einsendungen winken besondere Goodies zum Launch des Spiels.