MotoGP 18 geht in Sachen Realismus einen weiteren Schritt nach vorne und fügt Telemetrie-Daten ins Spiel ein. Dank Sim-Racing-Telemetrie können Spieler ihre Rennleistungen analysieren und auswerten. MotoGP 18 ist digital und physisch für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC via Steam und Nintendo Switch erhältlich.

MotoGP 18 – Sim-Racing-Telemetrie

Die Sim-Racing-Telemetrie-App stellt ein elementares Tool für Sim Racing in der eSports-Community dar. Die App zeichnet alle verfügbaren physischen und mechanischen Telemetrie-Daten auf und präsentiert sie auf einer simplen und intuitiven Oberfläche. Rennfahrer können ihre Daten entweder in Form von Zahlen, interaktiven Grafiken oder projiziert auf eine nachgebildete Strecke auswerten. Aufgenommene Sitzungen können außerdem in Grafiken und Tabellen zusammengefasst werden.