In einem exklusiven Making-of-Video zu MotoGP18 zeigt das Milestone-Team, was es bedeutet, das Erlebnis von MotoGP perfekt zu rekonstruieren. Dank des Drone Scanning System wurden alle Strecken im Maßstab 1:1 nachgebaut und mit dem 3D Scanning System die Gesichter der echten MotoGP-Fahrer bis auf das kleinste Detail nachgebildet. MotoGP18 wird am 7. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam und kurze Zeit später für Nintendo Switch veröffentlicht.

MotoGP18 – Blick hinter die technologische Evolution

Im folgenden Video erfahrt ihr alle Geheimnisse hinter der technologischen Evolution von MotoGP18.