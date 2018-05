Milestone hat die neuen Features von MOTOGP18 bekannt gegeben. Als Reboot von Milestones Aushängeschild wurde MOTOGP18 von Grund auf neu entwickelt. Daher könnt ihr euch auf unter anderem auf eine neue Engine, verbesserte Grafik, überarbeitete Physik und originalgetreue Nachbildungen aller Elemente im Spiel freuen. Zudem wird ein neuer, fesselnder Karrieremodus eingeführt. Dies sind nur ein paar Elemente, die MOTOGP18 zum umfassendsten und realistischsten „MotoGP“-Erlebnis machen.

MOTOGP18 – Das realistischste MotoGP-Erlebnis

MOTOGP18 bietet den kompletten Inhalt der MotoGP 2018 mit allen Fahrern, offiziellen Teams der MotoGP, Moto2, Moto3 und des Red Bull MotoGP Rookies Cup. Außerdem sind alle 19 offiziellen Strecken inklusive des neuen Buriram International Circuit in Thailand vorhanden. Das Spiel wird am 7. Juni für PlayStation 4, Xbox One, Windows PC via Steam und kurze Zeit später für Nintendo Switch veröffentlicht.

MOTOGP18 – Neue Technologie und Inhalte

Unreal Engine 4: Lichteffekte auf Strecken und Motorrädern sind so realistisch wie nie, da alle Lichtreflexe bis ins kleinste Detail wiedergegeben werden können. Dank der verbesserten Partikeleffekte konnten die Wettereffekte sowie die Effekte auf der Strecke verbessert werden.

3D-Scanning-Technologie: Alle Gesichter der „MotoGP“-Fahrer wurden anhand eines 3D-Scanners nachgebildet, der Kurven und Gesichtsfarben erkennen kann und Real-Time-3D-Modelle erstellt.

Drone-Scanning-System: Das Drone-Scanning-System wurde dazu genutzt, alle Strecken, Fahrer und Motorräder bis auf die kleinsten Details nachzubauen. Die Strecken wurden so überarbeitet, dass das Layout jetzt mit dem Original übereinstimmt und die Höhenmessung präzise wiedergegeben wird.

Neuerungen:

Zwischensequenzen: Dieses Jahr bietet MOTOGP18 zum ersten Mal über 30 Zwischensequenzen. Es gibt sowohl Standard-Zwischensequenzen als auch individuelle Zwischensequenzen, die ikonische Gesten der „MotoGP™“-Fahrer nachahmen.

MotoGP-ID: Mit der MotoGP-ID haben Spieler einen Überblick über ihre Spielstunden, Anzahl an Rennen, Poles, Siege, Podien und vielem mehr.

Beobachtermodus: Dank des online verfügbaren Beobachtermodus können Spieler die Rennen von anderen verfolgen.

Tutorials: MOTOGP18 bietet brandneue und interaktive Tutorials.

Physik:

Realistische Physik: Dank der realistischen Physiksimulation, gibt das Spiel das Verhalten der Motorräder originalgetreu wieder. MOTOGP18 beinhaltet aber auch mehrere Fahrhilfen, die die Simulation auf jedem Level angenehmer gestalten.

Verbesserte KI: Durch die erhöhte Skalierbarkeit ist jeder Spieler dazu in der Lage, den Schwierigkeitsgrad zu finden, der am besten zu seinen Fähigkeiten und seinem Fahrstil passt.

Skalierbares Schadensmodell: Sowohl optisches als auch technisches Schadensmodell. Je nach Schwierigkeitsgrad kann das Motorrad einer gewissen Anzahl an Unfällen standhalten bis es irgendwann komplett stillsteht.

Reifenmanagement: In MOTOGP18 ist es sehr wichtig, sich mit der Laufleistung der Reifen während Trainingseinheiten, Qualifizierungsrunden und Rennen auszukennen. Spieler können den Status ihrer Reifen über die Verbrauchsanzeige abrufen: so können sie ihren Fahrstil dahingehend anpassen, den optimalen Reifenzustand beizubehalten.

MotoGP 18 – Umfangreicher Karrieremodus

Weg zu MotoGP: Spieler starten ihre Karriere in der untersten Kategorie, dem Red Bull MotoGP™ Rookies Cup, mit dem Ziel, der neue MotoGP Champion zu werden.

Ruf: Einer der wichtigsten Indikatoren für den Karrierestatus ist der Ruf, welcher den Fortschritt der Spieler aufzeigt und ihnen einen Überblick darüber gibt, wie beliebt sie in der Welt von MotoGP sind. Der Ruf wächst abhängig von Rennpositionen und Teamzielen. Je höher der Ruf ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, an einen Vertrag mit einem angesehenen Team zu kommen.

Motorrad-Entwicklung: Spieler können manche Motorradteile verbessern, indem sie ihre Leistung in jedem Rennen im Verlauf der Saison erhöhen. So wird Spielern die Möglichkeit gegeben, ein Motorrad zu kreieren, das auf ihren Fahrstil zugeschnitten ist. Es gibt unterschiedliche Bereiche der Motorradentwicklung.

Motor: Spieler können sich aussuchen, ob sie lieber an der Beschleunigung oder an der Spitzengeschwindigkeit arbeiten

Bremsen: Spieler können modulare oder aggressive Bremsen für ihr perfektes Motorrad auswählen

Federn: Spieler können sich sowohl auf den Kurvenradius als auch auf die Bremsstabilität fokussieren

Rahmen: Neben der Geschwindigkeitsstabilität kann auch die Beweglichkeit bei Richtungswechseln verbessert werden

Aerodynamik: Der Spieler wählt, ob er die Aerodynamik in Sachen Stabilität oder Geschwindigkeit verbessert