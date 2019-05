0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das Monster Energy Yamaha MotoGP Team ist nicht nur auf der Strecke an der Spitze des Feldes, sondern will sich auch im eSport auf höchstem Niveau behaupten. Das Team von Factory Yamaha gab daher die Verpflichtung des amtierenden Doppel-MotoGP eSport Weltmeisters Lorenzo Daretti, auch bekannt unter seinem Gamertag Trastevere73, bekannt.

MotoGP19 – eSport MotoGP-Weltmeister Lorenzo Daretti

Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing, stellte auf einem Presseevent im MotoGP-Paddock Lorenzo Daretti offiziell als neuen Werksfahrer vor, der für Yamaha online an den Start gehen wird. Mit Unterstützung von Monster Energy, Alpinestars, Arai und Aldo Drudi haben sowohl der italienische Youngster als auch sein Avatar für die Saison 2019 eine komplette Fahrerausrüstung im Monster Energy Yamaha MotoGP-Fahrerlook bestehend aus Lederanzug, Stiefel, Handschuhen und Helm. Der führende Gaming-Laptop Hersteller MSI stellt Lorenzo zudem einen Hochleistungs-Laptop für die Saison. Um zu zeigen, wie gut der neue Rekrut Daretti ins Team passt, zeigte er sein Können und drehte in MotoGP™18 von Milestone auf der Rennstecke in Jerez eine Runde. Auch Valentino Rossi und Maverick Viñales hießen den dritten (eSport) Fahrer offiziell im Team willkommen.

In diesem Jahr können sich eSport- und MotoGP-Fans gleichermaßen auf den 19-Jährigen freuen, der seinen eSport MotoGP-Welttitel verteidigen wird, sowie auf seine Vorschau-Videos „One Lap Around the Track“ vor jedem MotoGP-Rennen, die den Fans dabei helfen, die Rennstrecken besser kennenzulernen. Ab 6. Juni 2019 erscheint von Milestone zudem MotoGP 19, auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC®/STEAM sowie am 27. Juni auf Nintendo Switch, der alle Strecken und Fahrer der aktuellen Saison enthalten wird.

Da Daretti selbst Rennfahrer ist, wird er auch an verschiedenen Yamaha-Events als Fahrer teilnehmen. Eine der ersten Gelegenheiten wird das Yamaha VR46 Master Camp im Mai sein, bei dem Yamaha junge Talente aus der ganzen Welt unterstützt, fördert und ausbildet.

Zitat Lin Jarvis:

„Zuerst möchte ich Lorenzo ‚Willkommen‘ heißen. Dies ist ein ganz besonderer Anlass für ihn und Yamaha: Er ist der erste offizielle eSport-Fahrer, der von einem MotoGP-Team unter Vertrag genommen wurde. Das ist ein wichtiger Schritt, denn wir glauben, dass eSport und MotoGP eine große gemeinsame Zukunft haben werden. Wir haben die Entwicklung der MotoGP eSport Championship in den letzten zwei Jahren im Auge behalten und Lorenzo hat uns mit seinem Talent und seiner Professionalität und natürlich auch mit seinen beiden Weltmeistertiteln beeindruckt. Die Tatsache, dass er auch der stolze Besitzer einer R6 ist, die er auf der Rennstrecke fährt, war wirklich das i-Tüpfelchen, das uns davon überzeugt hat, dass er unser eSports-Fahrer werden soll!

Wir möchten Lorenzo in dieser Saison auf jede erdenkliche Weise unterstützen und ermutigen. Es wird nicht einfach sein, einen Hattrick zu holen. Der eSport ist eine schnellwachsende Branche und der Wettbewerb wird jedes Jahr härter, aber wir haben großes Vertrauen in Lorenzos Fähigkeiten und freuen uns auf ein gutes WM-Jahr für ihn. Er wird uns auch bei mehreren MotoGP-Rennen und anderen Yamaha-Promotion-Events begleiten, also hoffen wir, dass die Fans von eSports und MotoGP weiterhin ein Auge auf dieses junge Talent haben und ihn begrüßen werden, wenn er im Fahrerlager sitzt.“

Zitat Lorenzo Daretti:

„Ich bin sehr stolz darauf, diese neue Saison als offizieller eSport Fahrer für Monster Energy Yamaha MotoGP zu starten. Teil dieses Teams zu sein, das mich sofort mit offenen Armen empfangen hat, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Nach zwei Weltmeistertiteln wird es in diesem Jahr schwieriger sein, mich zu wiederholen, denn meine Gegner werden immer professioneller und entschlossener. Aber die Tatsache, dass ich der erste offiziell verpflichtete Fahrer in der Geschichte des Sports bin, gibt mir einen zusätzlichen Schub und ich werde mich intensiv auf die anstehenden Herausforderungen vorbereiten.

Ich möchte Yamaha für das Vertrauen danken, das sie mir seit dem ersten Tag entgegengebracht haben, und ich freue mich darauf, die Qualifikation für die Meisterschaft 2019 zu beginnen und dieses neue Abenteuer auf der Strecke zu beginnen.“