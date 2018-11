0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Publisher Funcom und Entwickler The Bearded Ladies haben eine neue anthropomorphe Heldin vorgestellt, die Dux, Bormin und Co. ab dem 4. Dezember auf PC, PlayStation 4 und Xbox One begleitet. In einem neuen Trailer wird Farrow samt ihrer Fähigkeiten und neuem Gameplay gebührend angekündigt.

Mutant Year Zero: Road to Eden – Trailer stellt neuen Charakter vor

Farrow ist einer der verfügbaren Charaktere, auf den der Spieler in seiner Reise durch die Zone trifft. Nach dem ersten Kontakt wird schnell klar: Sie kommt nicht aus der Gegend. Ihre wahre Herkunft ist ein Geheimnis – sogar für sie selbst. Sie weiß nur, dass ihr Name Farrow lautet und sie aus der Zone kommt. Ihre Spezialität ist das Schleichen. Mit ihren Fertigkeiten und ihrer Ausrüstung kann sie Gegner schnell und leise aus dem Weg räumen. Ihre besondere Fähigkeit, Silent Assassin, macht sie besonders dann zu einem wertvollen Teammitglied, wenn sie zu Beginn eines Kampfes abseits stehende Feinde beseitigen kann.

Mutant Year Zero: Road to Eden vereint ein rundenbasiertes Kampfsystem a la XCOM mit Stealth- und Exploration-Elementen in Echtzeit, während Spieler eine post-menschlichen Welt erkunden. Das Studio besteht aus ehemaligen Lead Entwicklern von Spielen wie HITMAN und PAYDAY. Mutant Year Zero: Road to Eden konnte bereits im Vorfeld mit den ersten spielbaren Versionen diverse Auszeichnungen und positive Pressestimmen sammeln. Mutant Year Zero basiert auf dem schwedischen Pen & Paper RPG Mutant. Die Hauptrollen übernehmen Bormin das Wildschwein, Dux die Ente und eine post-apokalyptische Erde.