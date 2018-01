In einer Pressemitteilung veröffentlicht BANDAI NAMCO Entertainment Europe weitere Informationen zu den Charakteren und stellt den neuen Helden aus MY HERO Game Project vor. Das Spiel basiert auf der erfolgreichen Anime und Manga Reihe My Hero Academia. MY HERO Game Project erscheint 2018 für die PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC via STEAM.

MY HERO Game Project- Die Zeit, in der Helden geboren werden

Der neue und mächtigste Held der Erde ist All Might. An seiner Seite stehen Izuku und Katsuki, die ebenfalls sich entschlossen haben Helden zu werden. Gemeinsam wollen sie für Frieden und Gerechtigkeit sorgen.

MY HERO Game Project- Die Charaktere

Weiterhin stellt BANDAI NAMCO Entertainment Europe die Charaktere näher vor und beschreibt, welche Spezialangriffe sie im Stande sind auszuführen. Izuku, der Protagonist aus My Hero Academia, spezialisiert sich auf kraftvolle Angriffe auf kurzer Distanz. Ohne besondere Kräfte geboren, träumt er davon, eines Tages ein Held zu sein. Ein Treffen mit seinem großen Vorbild All Might, verändert sein Leben für immer. Katsuki Bakugo, mit seinem explosiven Temperament, ist Izukus Rivale und der talentierteste Rekrut der U.A. High School. Auch er eifert All Might nach und möchte ihm ebenbürtig sein. Auf der anderen Seite befindet sich Tomura Shigaraki, der Antagonist von My Hero Academia. Nicht viel ist über den Gründer der Liga der Schurken bekannt, außer seinem Ziel: All Might zu vernichten, die derzeitige Ordnung zu zerstören und eine neue Form der Gerechtigkeit zu schaffen.