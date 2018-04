Stain und Shota Aizawa finden den Weg in das MY HERO Game Project, welches 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via STEAM erscheint.

MY HERO Game Project- Einzigartige Fähigkeiten

Der Heldenkiller Stain kann seine Gegner paralysieren, indem er Proben ihres Blutes aufnimmt. Er leckt das Blut von seinen Messern, um seine Macke zu aktivieren. Was ist ihm in seinem Leben wiederfahren, dass er so einen Hass auf Helden entwickelt hat?

Shota Aizawa, auch bekannt als Eraser Head ist ein professioneller Held und Lehrer der Klasse 1-A an der U.A.. Seine Macke ermöglicht es ihm die Kräfte Anderer zu annullieren, indem er sie ansieht.