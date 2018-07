My Hero One’s Justice, das auf dem bekannten “Weekly Shonen Jump Manga- und Anime-Franchise Shonen” basierende 3D-Arena-Kampfspiel, erscheint am 26. Oktober 2018 für die PlayStation 4, Xbox One, PC via Steam und Nintendo Switch.

My Hero One’s Justice – Neue Charaktere enthüllt

Vorbesteller erhalten “Flame Hero”, den #2 Profihelden und gehassten Rivalen von All Might, als spielbaren Charakter.

Ebenso sind zwei neue Charaktere enthüllt: Muscular & Gran Torino

Ihr habt die Möglichkeit den Anime selbst nachzuspielen, alles in spielexklusiven Szenarien des Story-Modus. Hier haben Spieler die Möglichkeit, die Geschichte aus der Sicht der Helden und der Bösewichte zu erleben. Ebenfalls enthalten ist ein Onlinemodus, in welchem Spieler ihre Kampfkünste verfeinern und ein weltweit bekannter Held werden können.