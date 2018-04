Bandai Namco Entertainment Europe hat den finalen Namen des Spiels My Hero One’s Justice bestätigt. Der Kampf für die Gerechtigkeit beginnt 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Außerdem wird das Spiel digital für den PC via Steam und anderen Distributoren erhältlich sein.

My Hero One’s Justice – Einzigartige Charaktere

Zuvor bekannt als MY HERO Game Project und basierend auf dem Manga aus dem beliebten Magazin „Weekly Shonen Jump“, wird es der Arena Brawler My Hero One’s Justice euch ermöglichen, die Fähigkeiten der beliebtesten Charaktere wie Izuku „Deku“ Midoriya, Katsuki „Katchan“ Bakugo, All Might und vielen weiteren zu testen.