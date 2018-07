Bandai Namco Entertainment Europe hat die Rückkehr zweier geliebter Namco Arcade-Klassiker in der Spielesammlung Namco Museum Arcade Pac angekündigt. Namco Museum und PAC-MAN Championship Edition 2 Plus. Die Sammlung erscheint am 28. September exklusiv für Nintendo Switch.

Namco Museum Arcade Pac – Die pure Nostalgie

Namco Museum bietet pure Nostalgie und einige der größten Spiele, die 1980 einen wahren Arcade-Wahnsinn ausgelöst haben: PAC-MAN, GALAGA, SPLATTERHOUSE, TOWER OF DRUAGA, ROLLING THUNDER, SKYKID und TANK FORCE.

In PAC-MAN Championship Edition 2 Plus können die Spieler sowohl alleine, als auch mit Freunden im Koop-Modus “PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION 2 PLUS 2P” spielen. Dieser ist exklusiv auf Nintendo Switch verfügbar.