Bandai Namco Entertainment Europe hat Hiruzen Sarutobi als neuen Charakter in Naruto to Boruto: Shinobi Striker für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam enthüllt. Wir haben das Spiel ausführlich getestet, den Testbericht könnt ihr hier nachlesen.



Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Hiruzen Sarutobi kehrt zurück

SpielerInnen, die entweder den Season Pass oder das DLC2 erworben haben, werden ab dem 19. Oktober Hiruzen Sarutobi als neuen Meister freischalten können. Darin enthalten sind sein Move-Set, Kostüm und Waffen für die eigenen Ingame-Avatare. Zusätzlich ist Sarutobi ab dem 18. Oktober als eigenständiger Charakter für alle SpielerInnen kostenlos spielbar.

Hiruzen Sarutobi war Konohagakures dritter Hokage und galt als der stärkste Ninja des ganzen Dorfes – mit einer Vielzahl von unglaublich mächtigen Jutsu. Feuerversteck: Drachenflammengeschoss erzeugt eine Flamme, die beim Aufprall explodiert, wodurch Schaden und ein negativer Statuseffekt entsteht. Erdversteck: Erddrachenbombe hilft den SpielerInnen das Spielfeld zu kontrollieren. Bei Aktivierung dieses Ninjustu wird ein Erddrache gerufen, der in schneller Abfolge Kugeln auf die Gegner der Umgebung schießt.

Sarutobis beeindruckendste Technik ist das Jutsu der Versiegelung des Unheilgottes. Gegner, die von diesem Ninjustu betroffen sind, erhalten einen negativen Statuseffekt, während sich zeitgleich ihr Respawn-Timer erhöht.