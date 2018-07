2K hat bekannt gegeben, dass der herausragende Milwaukee Bucks-Spieler und zweifache NBA All-Star Giannis Antetokounmpo das Cover der NBA 2K Standard Edition zieren wird. Als erster Spieler der NBA-Geschichte, der eine reguläre Saison in den Top 20 der Kategorien Gesamtpunkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks abgeschlossen hat, hat sich Antetokounmpo aufgrund seines unglaublichen athletischen Talents den Beinamen „Greek Freak“ erworben. Getreu dem Motto von NBA 2K19 zeigt das Cover zudem für Giannis bedeutende Schlagworte wie „Father’s Legacy“, „Fear the Deer“, „Phenom“ und natürlich „Athen“ als Hommage an seine griechische Heimatstadt.

NBA 2K19 – Giannis Antetokounmpo als erster internationaler Star

„Es ist mir eine Ehre, der erste internationale Spieler auf einem NBA 2K-Cover zu sein“, freut sich Antetokounmpo. „Als begeisterter NBA 2K-Spieler bedeutet mir das echt viel. Ich habe hart dafür gearbeitet, in der NBA anerkannt zu werden, und Cover-Athlet von NBA 2K19 zu sein, lässt einen Traum für mich wahr werden.“

Antetokounmpo kommt aus einfachen Verhältnissen und verkaufte einst Uhren in den Straßen von Athen. Mit seinem unglaublichen Talent und seiner authentischen Persönlichkeit hat er die NBA-Fans schnell für sich gewonnen. Zudem erwarb er sich den Respekt seiner Mitspieler und wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, darunter die Titel All-Rookie Second Team, NBA All-Defensive Second Team, All-NBA Second Team (zweimal) und Most Improved Player.

„Giannis ist die Zukunft der NBA und sein Drive und sein Können auf dem Feld haben ihn zu einer Größe in der Liga gemacht, mit der man rechnen muss“, so Alfie Brody, Vice President of Marketing für NBA 2K. „Er ist der perfekte Cover-Athlet. Wir freuen uns, ihn zu unserem allerersten internationalen Cover-Star zu machen, denn NBA 2K hat weltweit eine riesige Fangemeinde.“

Vorbesteller der NBA 2K19 Standard Edition erhalten folgende digitale Gegenstände:

5.000 virtuelle Währung (VC)

10 MeinTEAM-Packs (eins pro Woche)

1 Giannis Antetokounmpo Sapphire MeinTEAM-Karte

Die von Visual Concepts entwickelte NBA 2K19 Standard Edition wird ab dem 11. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erhältlich sein.

Die NBA 2K19 20th Anniversary Edition wird ab dem 7. September 2018 zum Preis von 99,95€ für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC erhältlich sein.

Wer schon vorab seine NBA 2K19-Karriere starten möchte, kann bereits ab dem 31. August 2018 das brandneue NBA 2K19: The Prelude für Xbox One und PlayStation 4 herunterladen.