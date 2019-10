NBA NOW – GAMEVIL veröffentlicht das Spiel vor Saisonbeginn 2019/20

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Mobile Games-Entwickler und -Publisher GAMEVIL hat die Veröffentlichung des neuen Basketball-Titels NBA NOW bekannt gegeben. Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle des Managers und bauen ein Team aus ihren liebsten NBA-Stars auf, mit dem sie in einer NBA-Saison antreten, um die Meisterschaft zu gewinnen. NBA NOW ist weltweit im Google Play Store sowie im Apple App Store erhältlich.

Mit seinem intuitiven, vertikalen Bildaufbau und dem One-Touch-Spielsystem mit denkbar einfacher Steuerung wendet sich das Spiel an ein breites Publikum. NBA NOW bietet eine große Auswahl an Spielmodi sowie Spielern, Team-Uniformen und Courts. NBA-Statistiken in Echtzeit schlagen sich zudem die Saison über in den Spielerwertungen nieder.

„Unsere Partnerschaft mit der NBA und NBPA ermöglicht es GAMEVIL, einen weiteren gewaltigen Sprung beim Mobile Sports Gaming zu machen“, so Kyu Lee, President bei GAMEVIL COM2US USA. „Mit seiner einfachen Steuerung und vielfältigen Features können Gamer und NBA-Fans beinahe alle Aspekte ihres Teams verwalten und ihre zukünftigen Siege sicherstellen – selbst auf dem Court können Sie die Kontrolle übernehmen.“

NBA NOW ist der neueste in GAMEVILs wachsender Auswahl an Sporttiteln und folgt der langfristigen Partnerschaft des Unternehmens mit der MLB und dem beliebten Baseball-Titel MLB Perfect Innings. NBA NOW ist in zahlreichen Sprachen erhältlich, unter anderem Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.