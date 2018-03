Die Geheimnisse der Trickstergötter von Chult sind der Schlüssel, um Acereraks Todesfluch in Neverwinter: Lost City of Omu aufzuhalten. Diese neueste Erweiterung des kostenlos spielbaren MMORPGs wird am 24. April auf der Xbox One und der PlayStation 4 erscheinen.

Neverwinter: Lost City of Omu- Zahlreiche Neuerungen

Ihr werdet in die tiefen Dschungel von Chult versetzt, in dem ihr die Ruinen der ehemals blühenden Stadt Omu erkunden müsst. Auf diese Weise könnt ihr die unheilvollen Pläne des Lichs Acererak durchkreuzen. Die Erweiterung bietet euch eine neue Abenteuerzone, Monsterjagden und neue Heldenhafte Begegnungen. Außerdem könnt ihr euch auf einen Endgame-Schlachtzug, einen optimierten Stufenaufstieg von Stufe 60 auf 70 sowie ein neues Kapitel der Kampagne „Dschungel von Chult“ freuen.