Perfect World hat die Erweiterung “Lost City of Omu” für das MMORPG Neverwinter veröffentlicht. Mit dieser Erweiterung werdet ihr in den Dschungel von Chult versetzt und von monströsen Dinosaurieren heimgesucht. Weiterhin wurde die Erweiterung für Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Diese soll zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden. Unsere Test zu Neverwinter befindet sich in der Bearbeitung und wird in Kürze veröffentlicht.

Neverwinter- Willkommen im Dschungel von Chult

Als PC-Spieler könnt ihr euch im Einzelspielermodus auf ein neues Kapitel freuen, in dem ihr den Dschungel von Chult näher kennenlernt. Dort angekommen werdet ihr auch schon mit zahlreichen und monströsen Kreaturen und Dinosauriern konfrontiert. Mit dem neuem Update bekommt ihr ebenfalls ein neues Fortschrittsystem dazu. Der Launch-Trailer gibt euch weitere Einblicke in die Neuerungen.