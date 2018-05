Perfect World Europe B.V.und Cryptic Studios haben bekannt gegeben, dass Neverwinter Ravenloft am 26. Juni auf PC und zu einem späteren Zeitpunkt auf Konsolen erscheinen wird. Ihr werdet darin in die Gothic-Horror-Welt von Ravenloft versetzt und beschreitet in der epischen Kampagne in Neverwinter einen völlig neuen Weg. Diese wird um einzigartige Gameplay-Features erweitert, die eine Brücke zu der dunklen Welt von Ravenloft schlagen. Diese neueste Erweiterung des kostenlos spielbaren MMORPGs, bietet nicht nur eine neue Kampagne. Ihr könnt euch auch auf die Barovia-Abenteuerzone sowie auf ein neues Monsterjagd-System freuen. Hierdurch bekommt ihr bei dem Tarokka-Karten Hinweise auf den Aufenthaltsort von Monstern. Zudem erwarten euch heldenhafte Begegnungen, ein neues Endgame-Gewölbe (Burg Rabenhorst), einen spieltechnisch relevanten Tag-Nacht-Zyklus und vieles mehr.

Neverwinter Ravenloft – Es werden Helden geboren

Als ungebetene Gäste in den Vergessenen Reichen erscheinen, werdet ihr die Hellseherin Madame Eva aufsuchen. Diese soll euch Tarokka-Karten legen lassen. Jedoch kommen die die Nebel von Barovia dazwischen und ziehen euch auf die Halbebene des Schreckens und in das Land des mächtigen Vampirs Graf Strahd von Zarovich. In den dunkelsten Winkeln dieses neuen Landes werdet ihr zu den Helden einer neuen Handlung, die über Quests und Instanzen erzählt wird. Ihr werdet neue Abenteuer mit Wiederspielwert abschließen, neue Heldenhafte Begegnungen bestreiten, in einem überarbeiteten Monsterjagd-System den Kreaturen der Nebel nachstellen. Außerdem könnt ihr eine neue Endgame-Kampagne angehen. Diese wird euch in die Burg Rabenhorst führen, ein neues episches Gewölbe. Nur wenn die Helden von Neverwinter zusammenstehen, wird es euch gelingen, das verfluchte Land Barovia von der Herrschaft des dunklen Grafen Strahd von Zarovich zu befreien.