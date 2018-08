Neverwinter: Ravenloft erscheint am 28. August für die Playstation 4 und Xbox One. Abenteurer können dann das Reich des vampirfürsten Strahd von Zarovich betreten.

Ravenloft, das auf dem gleichnamigen Dungeons & Dragons-Abenteuer basiert, bereichert das actiongeladene, gratis spielbare MMORPG, das in der Welt der Vergessene Reiche (und darüber hinaus) angesiedelt ist, um eine Gothic-Horror-Kampagne. Diese Kampage hebt sich stark von den bisherigen Inhalten des Spiels ab.

Neverwinter: Ravenloft – Gothic-Horror-Kampagne

In Neverwinters neuster Erweiterung werden Spieler die riesige Abenteuerzone Barovia erkunden. Gleichzeitig müssen sie versuchen, Fortschritte in der Ravenloft-Kampagne zu erzielen. Nur so können sie sich sich neue Segen sichern. In Barovia, das einen spieltechnisch-relevanten Tag-Nacht-Zyklus aufweist, werden Abenteurer an überarbeiteten Monsterjagden teilnehmen. Dabei müssen sie ihre Fähigkeiten in neuen Heldenhaften Begegnungen unter Beweis stellen. Sie müssen in das neue Endgame-Gewölbe Burg Rabenhorst eindringen, um Graf Strahd herauszufordern.

Die Erweiterung enthält zudem auch zahlreiche Komfortverbesserungen. Dazu gehören unter anderem Änderungen an der Astraldiamantenveredelung, überarbeitete Veredelungspunkte-Ereignisse und Anpassungen der Stufenskalierung. Abenteurer müssen sich in die dunkelsten Winkel von Barovia vorwagen und Furcht einflößende Bestien bekämpfen, um Strahds Schreckensherrschaft ein Ende zu setzen.