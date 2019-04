Neverwinter: Undermountain – Kostenloses MMORPG für PC erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Neverwinter: Undermountain ist nun für PC verfügbar und erscheint am 11. Juni für PlayStation 4 und Xbox One.

Abenteurer wagen sich in Neverwinter: Undermountain in Halaster Blackcloaks riesigen Dungeon unterhalb von Waterdeep vor. Sie erkunden dort fünf neue verschiedene Abenteuerzonen, die jeweils mit eigenen Herausforderungen und Belohnungen aufwarten. Der Einfluss von Halaster Blackcloak und seinen Schülern ist über die gesamte Handlung und Kampagne von Undermountain spürbar. Er findet seinen Höhepunkt in einem epischen Kampf im Versteck des Wahnsinnigen Magiers. Dabei handelt es sich um ein brandneues Endgame-Gewölbe.

Während ihrer Abenteuer dient den Spielern das Gasthaus zum Gähnenden Portal als neuer Sozialer Hub. Dabei werden sie von Durnan, dem Besitzer jenes berühmten Gasthauses, sowie der Chulterin Obaya Uday auf ihre ersten Abenteuer gesandt. Im Englischen wird Durnan vom Spielleiter Ruty Rutenberg und Obaya Uday von Satine Phoenix, ein Fan-Liebling der D&D-Community und Gründerin von „Gilding Light“, gesprochen.

Abenteurer in Neverwinter können sich zudem auf eine Anhebung der Stufenobergrenze auf 80, ein neues Endgame-Gewölbe, umfassende Überarbeitungen der Klassenkräfte und Talente, ein umgestaltetes Segenssystem, ein befriedigenderes Beuteerlebnis unter anderem durch neue Belohnungen aus Begegnungen in ganz Neverwinter und noch vieles mehr freuen. Mit dabei ist auch ein neues Expeditionssystem, bei dem Spieler sich stets ändernde Höhlenumgebungen im Unterberg erforschen können. Neue Spieler können sich außerdem auf eine verbesserte Stufenskalierung in den früheren Zonen freuen.

Neverwinter: Undermountain – Features