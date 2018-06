Bandai Namco Entertainment Europe hat einen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die Individualisierungsmöglichkeiten in New Gundam Breaker gibt. Das Spiel wird am 22. Juni 2018 für PlayStation 4 und PC via Steam veröffentlicht.

New Gundam Breaker – Entscheidungsfreiheit

Das Spiel lässt euch euren eigenen Gunpla designen. Das Aussehen kann komplett angepasst werden, sodass ihr eigene Modelle kreieren könnt, die auf euren liebsten Mechs basieren.

Jedes Bauteil hat eigene Statistiken, Fähigkeiten und Gameplay-Features. Zum Beispiel führt ein Gunpla mit einer Axt andere Kombos aus als mit einem Doppel-Schwert. Das ermöglicht euch, sogar das Gameplay eures Gunpla zu personalisieren. Zusatzteile verleihen dem Kreationsprozess noch mehr Tiefe. Sobald die Zusatzteile ausgewählt wurden, könnt ihr Position und Größe anpassen. Es können bis zu 8 Zusatzteile am Mech befestigt werden, um das Traum-Gunpla zu erschaffen.

Sobald ihr mit dem Bauen und Lackieren fertig seid, könnt ihr im Galerie-Modus Fotos des Gunpla aufnehmen. Hier könnt ihr aus 64 voreingestellten Posen und über 20 Hintergrundbildern wählen, um das perfekte Foto aufzunehmen und eure Kreation mit der Welt teilen.

Für ihre Basis-Gunpla könnt ihr zwischen 100 Mobile Suits aus vorherigen Spielen und 11 exklusiven Modellen wählen. Regelmäßige Updates versprechen weitere Möglichkeiten. Außerdem werden alle

zukünftigen DLCs kostenlos sein.