Der neue Trailer zu New Gundam Breaker gewährt weitere Einblicke in das Spiel. New Gundam Breaker erscheint am 22. Juni 2018 für PlayStation 4 und erstmals digital für den PC.

New Gundam Breaker- Der Aufbau des eigenen Gundam

New Gundam Breaker ermöglicht euch ein völlig neues Spielerlebnis, indem ihr gegnerische Gunplas zerstören und deren Einzelteile nutzen könnt, um euren eigenen Gundam aufzubauen!