Badai Namco Entertainment teilt in einer Pressemittelung mit, dass Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs den Goldstatus erreicht hat. Am 23. März 2018 erscheint das Spiel für die Playstation 4 und den PC via Steam. Die Entwicklung erfolgte durch das weltbekannte Studio Level 5 in Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Studio Ghibli-Animator Yoshiyuki Momose und dem Komponist Joe Hisaishi. Das Ziel von ihnen ist es, die Spieler auf der ganzen Welt mit diesem phantastischen Rollenspiel zu verzaubern.

Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs- Hinter den Kulissen-Video veröffentlicht

Aufgrund der hervorrangenden Nachfrage veröffentlicht Bandai Namco Entertainment zur Feier des Tages ein “Hinter den Kulissen-Video”, dass die einzigartige Umgebung, die bezaubernde Story und das actiongeladene Kampfsystem vorstellt.