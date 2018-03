Am 23. März erscheint endlich die Fortsetzung des Anime-RPGs Ni No Kuni. Die bezaubernde Geschichte um eine fabelhafte Parallelwelt wird damit weiter gesponnen und verspricht wie der Vorgänger ein Genuss für Augen und Herz zu werden. Nun kündigt Bandai Namco für die Ungeduldigen einige Charakter-Trailer an. Den ersten können wir euch hier schon einmal enthüllen!

Ni No Kuni II und seine starken Charaktere

Eigentlich schon für den 19. Januar angedacht, kommt Ni No Kuni II jetzt doch ein Weilchen später – am 23. März. In dieser Zeit soll noch der letzte Feinschliff an dem J-RPG vorgenommen werden. Neben einigen bekannten Neuerungen, wie einem Modus für strategische Schlachten, sind Fans der Serie besonders auf die neue Geschichte und ihre faszinierenden Charaktere gespannt.

Um hier allen Neugierigen einige Anhaltspunkte zu geben, veröffentlich Bandai Namco sogenannte Charakter-Trailer. Diese sollen die verschiedenen Figuren der Spiels und ihre Beziehungen untereinander vorstellen. Die ersten werden sich mit Evan, Roland und Shanti befassen. Evans Trailer können wir uns schon einmal ansehen.

Der junge Evan muss in der Story-Line von Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs viel früher als gedacht seinen Platz als König von einnehmen. Das ist für den spitzohrigen Evan Pettiwhisker eine Aufgabe, die mit vielen Gefahren und erdrückenden Gefühlen verbunden ist. Dennoch scheint unser kleiner Held die Hoffnung nicht aufgeben zu wollen.

Der Trailer lässt vermuten, dass es sich bei Ni No Kuni II um eine ähnlich emotionale Geschichte, wie die des Vorgängers handelt. Glücklicherweise scheint Evan nie allein zu sein und aus seinen Freundschaften Kraft zu schöpfen. Uns steht wohl ein farbenfrohes Abenteuer bevor und sobald die anderen Charakter-Trailer veröffentlicht sind, lernen wir auch Evans Gefährten kennen.

Am 23. März erscheint Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs für den PC und die PS4. Weitere Informationen können der Facebook-Seite oder der Website zum Spiel entnommen werden. Wir bleiben gespannt!