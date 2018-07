Bandai Namco Entertainment hat erste Inhalte zum kommenden DLC von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs bekannt gegeben. Dieser erste DLC trägt den Namen Adventure Pack, ist ab dem 9. August 2018 erhältlich und wird kostenlos für Spieler zum Download zur Verfügung stehen. Weitere Inhalte werden in Zukunft mit den beiden im Season Pass enthaltenen DLCs erscheinen.Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs sowie der Season Pass sind für PlayStation 4 und PC via Steam bereits erhältlich.

Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs – Informationen zu den DLCs

Das Adventure Pack bietet neue Herausforderungen für erfahrene Spieler. So werden dem Fernwehwald weitere Ebenen hinzugefügt. Nach Abschluss erhalten Spieler neue Kostüme für Evan und seine Begleiter. Außerdem haben Spieler die Möglichkeit, ihr Können gegen noch stärkere Bossgegner unter Beweis zu stellen: Disdeos und Terresia. Weitere Quests werden nach Abschluss der Story freigeschaltet und damit auch einzigartige Belohnungen.

Der zweite DLC erscheint im Winter und beinhaltet ein neues, rätselhaftes Verlies. Spieler stehen einer Vielzahl schwieriger Herausforderungen und mächtiger Gegner gegenüber. Hier liegt das Ziel darin, die letzte und tiefste Etage zu erreichen. Wer dies schafft, wird mit tollen Gegenständen belohnt (DLC 2 ist kostenlos für Besitzer des Season Pass erhältlich).

Der dritte DLC ist für Anfang des nächsten Jahres geplant und wartet mit weiteren neuen Inhalten sowie Spiele-Features und einer komplett neuen Story-Erweiterung auf. Mehr Details werden zeitnah bekanntgegeben (DLC 3 ist kostenlos für Besitzer des Season Pass erhältlich).