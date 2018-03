NieR:Automata feiert seinen einjährigen Geburtstag. Anlässlich zu Feier hat Director Yoko Taro eine besondere Nachricht für all diejenigen aufgenommen, die das postapokalyptische Action-RPG unterstützt haben. NieR:Automata ist für PlayStation 4 und PC erhältlich. Der DLC „3C3C1D119440927“ ist ebenfalls für beide Plattformen verfügbar.

NieR: Automata- Feiert einen großen Erfolg

Seit der Veröffentlichung des Spiels für PlayStation 4 und PC im letzten Jahr hat sich NieR: Automata weltweit über zwei Millionen Mal verkauft und erhielt viele Awards für seine tiefgehende, fesselnde Geschichte und seine fantastischen, actionreichen Kämpfe. NieR: Automata wurde in Zusammenarbeit mit Platinum Games entwickelt und ist die perfekte Mischung aus Action und RPG-Gameplay in einer wunderschönen offenen Welt.Falls ihr noch nicht in das dystopische Universum von NieR:Automata eingetaucht seid, könnt ihr dies bis zum 14. März mit einem Rabatt von 50% via Steam nachholen.