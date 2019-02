0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition ab sofort für PlayStation 4 und PC (via Steam) erhältlich ist.

NieR: Automata Game of the YoRHa Edition – Ab sofort erhältlich

Seit seiner Veröffentlichung hat sich NieR: Automata weltweit (physisch und digital) über drei Millionen Mal verkauft. Vor allen Dingen hat die fantastische Mischung aus actionreichen Kämpfen und einer fesselnden Geschichte für Begeisterung gesorgt. Die Geschichte wurde von Director Yoko Taro geschrieben. NieR: Automata entstand in Zusammenarbeit mit PlatinumGames Inc. und bietet Action-RPG-Gameplay in einer offenen Welt. Spieler können in die Rollen von Androiden schlüpfen und für ihre menschlichen Erschaffer kämpfen.

Die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition bietet das Hautpspiel sowie digitale Inhalte. Darunter zählt der Erweiterungs-DLC 3C3C1D119440927, vier Pod-Designs (Grimoire Weiss, Retro-Grau, Retro-Rot und Pappkarton) sowie die Ausstattung „Maschinen-Maske“. Außerdem erhalten Käufer der PlayStation 4-Version ein dynamisches Design, 15 PSN-Avatare sowie die Pod-Skins „Spielsystem“ und „amazarashi-Kopf“ dazu. Wer das Spiel auf STEAM kauft, erhält zwei exklusive Bildschirmhintergründe.

Die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition ist in digitaler Form ab sofort für PlayStation 4 und PC (via Steam) verfügbar. Die PlayStation 4-Version ist zudem als Box-Fassung im Handel erhältlich.