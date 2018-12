NieR: Automata – Game of the YoRHa Edition erscheint Februar 2019

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute bekanntgegeben, dass die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition am 26. Februar 2019 für PlayStation 4 und PC über Steam erscheint.



Seit der Veröffentlichung des Spiels im März 2017 hat sich NieR: Automata weltweit über drei Millionen Mal (physische und digitale Verkäufe) verkauft. Zudem erhielt das Spiel viel Kritikerlob für seine tiefgehende, fesselnde Geschichte von Director Yoko Taro und seine actionreichen Kämpfe in 60 FPS. Das Spiel wurde von Square Enix in Zusammenarbeit mit PlatinumGames Inc. entwickelt. Spieler sind vor allem aufgrund der perfekten Mischung aus Action- und RPG-Gameplay vom Siel begeistert. Auch die trostlosee und doch wunderschönee, offene Spielwelt hat zum Erfolg des Spiels beigetragen. In der Handlung übernimmt der Spieler die Rollen der Androiden 2B, 9S und A2. Sie kämpfen für ihre menschlichen Erschafer für die Rückeroberung der Welt.

Die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition bietet das Basisspiel sowie zahlreiche digitale Inhalte, darunter den Erweiterungs-DLC “3C3C1D119440927”, vier Pod-Designs sowie die Ausstattung “Maschinen-Maske”. Außerdem erhalten Käufer der PlayStation 4-Version ein dynamisches Design, 15 PSN-Avatare sowie die Pod-Skins “Spielsystem” und “amazarashi-Kopf” dazu. Käufer der STEAM-Version erhalten zwei Bildschirmhintergründe.

Die NieR: Automata Game of the YoRHa Edition erscheint in digitaler Form ab dem 26. Februar 2019 für die PlayStation 4 und PC über STEAM. Eine Box-Version für die PlayStation 4 soll ebenfalls verfügbar sein.