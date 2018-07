Ninjin: Clash of Carrots erscheint am 4. September 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam. Die witzige Handlung des Spiels kann sowohl im Einzelspieler-Modus als auch im lokalen oder 2-Spieler-Koop-Modus online gespielt werden.

Ninjin: Clash of Carrots – Frenetisches Actionspiel

Die Handlung spielt auf einem Fantasiekontinent inspiriert von der japanischen Feudalzeit.Das wahnsinnig komische Beat‘em Up-Spiel mit unglaublich vielen Optionen zur Individualisierung liefert mit jeder Stufe ein neues und spannendes Erlebnis. Kämpft euch durch Side-Ccrolling-Welten als Ninjin, ein charismatischer Hase, oder als Akai, ein Ninja-Fuchs, um die gestohlenen Karotten deines Dorfes aus den Klauen des bösen Shogun Moe zu holen.

Schaltet zahlreiche Gegner und Bosse aus und sammelt unterwegs Karotten, die im Corgi Store zum Kauf neuer Ausrüstung ausgegeben werden können, oder im Dubiosen Shop für Spezialwaffen, tonnenweise Masken und andere Gegenstände zur Individualisierung. Wählt aus einer Vielzahl von Ausrüstungen und stattet euren Charakter so aus, dass er eure Gegner leichter besiegen kann. Und dann nichts wie raus und die Erde beben lassen!

Ninjin: Clash of Carrots kommt mit einem speziellen Überlebensmodus “Oni TV Show” genannt daher – ebenfalls im Einzel- und Mehrspieler spielbar – bei dem ihr endlose Wellen von Gegnern bekämpfen müsst, um seltene Belohnungen zu erhalten. Fordert einen Freund heraus, um zu sehen, wer am weitesten kommt. Ninjin: Clash of Carrots ist zwar einfach zu erlernen und zu spielen, aber nur die geschicktesten Ninjas werden das Spiel wahrhaftig beherrschen!

Ninjin: Clash of Carrots – Hauptfeatures