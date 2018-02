In einer Pressemitteilung gibt Bandai Namco Entertainment weitere Details zur Musik in Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs bekannt. Ni No Kuni II: Schicksal eines Königreichs erscheint am 23. März für PlayStation 4 und PC.

Ni No: Kuni II: Schicksal eines Königreichs- Einblicke in den Entstehehungsprozess

Das neue Behind The Scenes-Video bietet einen Einblick in den Entstehungsprozess der Musik des berühmten Komponisten Joe Hisaishi.