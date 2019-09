Nintendo Switch Lite – Schützendes Zubehör von snakebyte zum Start

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Pünktlich zum Start der heiß erwarteten Nintendo Switch Lite stellt die snakebyte distribution GmbH nützliche Accessoires zum Schutz der neuen portablen Lieblingskonsole vor. Kratzer, Dreck, Stöße – unterwegs warten jede Menge Herausforderungen. Deshalb schützen Travel:Kit, CARRY:CASE, SCREEN:SHIELD PRO und GAMING:BUMPERvon snakebyte die Nintendo Switch Lite von allen Seiten.

Mit dem CARRY:CASE findet die Nintendo Switch Lite-Konsole in jeder Tasche ihren Platz. Das Case schützt die Switch in der Tasche vor Staub und Stößen und ist eine praktische Aufbewahrung für die mobile Konsole. Zudem ist eine Schutzklappe für bis zu acht Spielmodule integriert, sodass nicht nur die Handheld-Konsole, sondern auch die Lieblingsspiele bestens geschützt und sicher verstaut sind.

Das TRAVEL:KIT ist der perfekte Begleiter zum Spielen unterwegs. Das Set beinhaltet eine schützende Tasche mit 8 Modulplätzen für die Lieblingsspiele, In-Ear Stereo-Kopfhörer für den passenden Gaming-Sound, ein USB-Ladekabel mit 1,8 Metern Länge zum bequemen Laden über die Powerbank und zwei Controller Caps zum Schutz der Sticks gegen Abnutzung und Reibung.

Der SCREEN:SHIELD PRO dagegen ein Must-Have für alle Besitzer der Nintendo Switch Lite. Das 5,5 Zoll große Display wird durch den Protektor aus 9H Hartglas bestens gegen Kratzer geschützt. Damit das Anbringen auch staubfrei gelingt, liegen verschiedene Reinigungstücher der Packung bei.

Auch der GAMING:BUMPER schützt die Nintendo SwitchLite vor Stößen. Die robuste Hülle schmiegt sich perfekt an das Gehäuse an und federt Stürze und Stöße ab. Dabei werden sämtliche Anschlüsse freigelassen, sodass auch in der Hülle geladen werden kann. Durch das ergonomische Design liegt die Konsole mit der Hülle perfekt in der Hand und passt in elegantem Grau auch zu den drei geplanten Farbvarianten der Nintendo Switch Lite.