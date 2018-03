Zeitgleich mit der Veröffentlichung von Dark Souls: Remastered erscheint das dazu passende amiibo in Form von Solaire von Astora. Das Benutzen des amiibo schaltet die “Praise the Sun”-Geste gleich zu Beginn des Spiels frei. Die Geste kann jedoch auch im regulären Spielverlauf freigeschaltet werden. Dark Souls: Remastered erscheint am 25. Mai für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam. Das amiibo wird unter anderem im offiziellen Store veröffentlicht.

Dark Souls: Remastered- Testet die Online-Features

Des Weiteren könnt ihr noch vor der Veröffentlichung im Rahmen eines “Network Tests” auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One einen Teil des Spiels kostenlos herunterladen, um es samt Online-Features zu testen.