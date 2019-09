0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und Universal Games and Digital Platforms veröffentlichen am Donnerstag, den 19. September 2019 LEGO Jurassic World für Nintendo Switch. Das Spiel unterstützt den Handheld-Modus und wird auch auf der neuen Nintendo Switch™ Lite spielbar sein.

LEGO Jurassic World – Bald für Nintendo Switch erhältlich

Das von TT Games entwickelte und von Warner Bros. Interactive Entertainment veröffentlichte LEGO Jurassic World umfasst mehr als zwei Jahrzehnte der epischen „Jurassic World“-Reihe von Universal Pictures und Amblin Entertainment. Das spannende Abenteuer erschafft die unvergesslichen Szenen und Actionsequenzen aus Jurassic Park, Vergessene Welt: Jurassic Park, Jurassic Park III und Jurassic World in LEGO Form und mit dem typischen LEGO Humor von TT Games neu. Fans können Schlüsselmomente spielen und haben die Möglichkeit, die weitläufigen Inseln Isla Nublar und Isla Sorna zu erkunden.

„LEGO Jurassic World ist eines der erfolgreichsten LEGO Spiele überhaupt und wir freuen uns sehr, es einer neuen Generation von Spielern auf der Nintendo Switch™ nahezubringen“, erläutert Jonathan Smith, Head of Production und Strategic Director von TT Games. „Spieler aller Altersstufen werden ihren Spaß haben, die wunderbaren und aufregenden Abenteuer der Filme nachzuspielen, diesmal mit der ganzen Flexibilität, die diese Konsole bietet.“

In den Rollen heldenhafter Filmfiguren wie Dr. Ian Malcolm, Dr. Henry Wu, Claire Dearing, Owen Grady und anderer übernehmen die Spieler den Auftrag, in 20 Story-Leveln wertvollen Bernstein mit Dinosaurier-DNA zu sammeln. Die gesammelte DNA können die Spieler nutzen, um im Dino-Bearbeiter völlig neue Dinosaurier zu erschaffen, indem sie Farben, Körperteile und Fähigkeiten frei zusammenstellen. Oder sie treten in die riesigen Fußstapfen der LEGO Dinosaurier und spielen das Spiel selbst als riesige Bestien.

LEGO Jurassic World für Nintendo Switch enthält außerdem drei bereits veröffentlichte DLC-Pakete: