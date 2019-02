Team Sonic Racing – Blick in die Arbeiten am Soundtrack

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

SEGA hat ein neues Video für Team Sonic Racing veröffentlicht. Fans kriegen so einen Einblick in die Arbeiten am Soundtrack. Mit Sound-Director Jun Senoue sowie Act. an den Trommeln und Takeshi Taneda am Bass lässt das Video die Zuschauer tief in die kreativen Prozesse eintauchen, die hinter Musiktiteln wie“ Frozen Junkyard”, “Market Street”, aber auch hinter dem stark gitarren-lastigen Team Sonic-Song, „Green Light“, stehen. Das nachfolgende Video verschafft allen Zuschauern einen Platz in der ersten Reihe bei den Studioaufnahmen in Tokio.