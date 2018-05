KOEI TECMO Europe veröffentlicht Details zu den zahlreichen Strategien und taktischen Werkzeugen, auf die Spieler in Nobunaga’s Ambition: Taishi zurückgreifen können. Der neuste Ableger der Grand-Strategy-Reihe Nobunaga’s Ambition: Taishi entführt Spieler in die Zeit der Streitenden Reiche und erscheint am 8. Juni 2018 für PlayStation 4 im Handel.

Eigensinnige Offiziere in Nobunaga’s Ambition: Taishi

Nobunaga’s Ambition: Taishi gibt Spielern die Kontrolle über zahlreiche Offiziere, um den Einfluss des eigenen Clans in Japan zu erhöhen. Mit einer Reihe von strategischen Möglichkeiten erobern und beherrschen die Spieler erfolgreich die Ländereien Japans. Dieses neue Resolve System unterstützt die Spieler bei jedem Zug. Da jeder Offizier im Dienste der Spieler eigene ehrgeizige Ziele anstrebt, muss jeder Zug sorgfältig geplant werden. So wünscht der Anführer des Takeda Clans das Befolgen des „Law of Kai“ – die gleiche Behandlung eines jeden. Nach Befolgung des Kredos, belohnt der Clan uns mit Boni wie beispielsweise ein erhöhtes Gold-Einkommen.

Neben dem neuen Resolve-System erweiterte Tecmo Koei Holdings die Ratsversammlungen. Es ist nun allen Mitgliedern möglich, neue Richtlinien zu genehmigen. Dies führt zwangsläufig zu Situationen, in denen die Politik in Einklang mit den Bestrebungen und Zielen der einzelnen Ratsmitglieder gebracht werden muss, um wertvolle Boni zu erhalten.

Auf in die Schlacht!

Spieler können in Nobunaga’s Ambition: Taishi aus einer Fülle von Kampftaktiken wählen, um den gegnerischen Einheiten an den Kragen zu gehen. Basierend auf den Vorgängern der Spieleserie, wird ein neues zweiteiliges rundenbasiertes Kampfsystem eingeführt. Die Planning Phase stoppt die aktuellen Aktionen, damit Spieler ihren nächsten Zug strategisch planen können.

Während der Planning Phase können Spieler aus verschiedenen angebotenen Strategien wählen, die jedoch alle über Vor- und auch Nachteile verfügen. Zum Beispiel sorgt die Formation „Specht“ zwar für einen verheerenden Schlag gegen die gegnerischen Einheiten, die Ausführung erstreckt sich jedoch über fünf RUnden. Darauf folgt die Execution Phase, die im Gegensatz zur Planungsphase in Echtzeit abläuft.

Das Civic Development System ergänzt das Kampfsystem. Der Spieler kann Aspekte seiner Ländereien verbesser, um Ressourcen und Vorteile zu erhalten. Eines der wichtigsten Aspekte für den Aufbau einer erfolgreichen Wirtschaft ist die Nutzung von speziellen Einrichtungen der Landwirtschaft und Militärentwicklung. Sie erzeugen Gold und Vorräte, erhöhen die Zufriedenheit der benachbarten Distrikte und verstärken die eigene militärische Stärke. Handelsrouten verbessern zusätzlich die Produktionsraten sowie Ressourcengewinnung. Die Expansion in benachbarte Distrikte erschließt abschließend Ressourcen, die in den eigenen Distrikten nicht vorhanden sind.