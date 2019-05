0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die Nordic Game ist auch dieses Jahr wieder fester Bestandteil der Jahresplanung europäischer Spiele-Entwickler. Die sechzehnte Auflage findet vom 22. bis 24. Mai 2019 in Malmö statt. Neben prominenten Speakern aus dem In- und Ausland gibt es einen Showcase-Bereich und diverse Matchmaking-Events. Einer der Headliner ist dieses Jahr Warren Spector. Er ist bekannt durch Deus Ex und Epic Mickey. Seine Karriere begann zunächst bei Jackson Games und TSR. Anschließend hat er an Spielen für Origin, Electronic Arts, LookingGlass, Ion Storm, Eidos, Junction Point und Disney gearbeitet. Derzeit ist er Studio Director bei OtherSide Entertainment, wo er System Shock 3 entwickelt.

Nordic Game 2019 – Top-Speaker und umfangreiches Rahmenprogramm

Die diesjährige Opening Keynote zum Thema Textursynthese und Remixing hält Anastasia Opara. Sie kommt aus einem künstlerischen Umfeld und war vor ihrer derzeitigen Beschäftigung als Procedural Artist bei Embark Studios bereits bei SEED tätig. Ihr folgt Anna Norrevik, langjährige Produzentin bei Paradox und jetzt CEO bei Antler Interactive, mit einer Rede zu „Augmented Reality“. Speaker zum Thema „Hidden Tutorialisation“ und „Discovery-Driven Learning“ ist Matthew Compher, Level Designer bei Tarseir Studios. Als Game Director bei IO Interactive, den Entwicklern der Hitman-Reihe, wird Mattias Engström über Spielerfreiraum und Design in der erfolgreichen Serie sprechen.

Jiri Kupiainen hält eine Rede zum Thema Influencer Marketing. Der CEO und Gründer von Matchmade war bereits in mehreren Positionen in der Branche tätig, sowohl als Produzent und Entwickler, als auch als CTO und CEO. Arnold Nesis ist weltweit als Komponist tätig. Der CEO von Capricia Productions wird eine Session mit dem Titel „Same Game, Different Music“ halten. Mit über 10 Jahren Branchenerfahrung und nach der Mitwirkung an AAA Titeln wie Far Cry 3, Hitman und Rainbow Six, wagt Adrian Cuevas als Mitgründer von Nomada Studio mit GRIS den Schritt in die Indie-Szene. Er wird zum Thema Kreativität in diesem Spiel sprechen.

Neben der Konferenz soll die Nordic Game aber auch ein hervorragender Ort für Geschäfte sein. Dieses Jahr hat man aufgrund der großen Nachfrage den beliebten MeetToMatch-Bereich erweitert. Zusammen mit dem Publisher-Market-Event soll die Nordic Game genau der richtige Ort für alle sein, die an Games-Business in der nordischen Region interessiert sind.

Darüber hinaus hat man angekündigt, dass während der gesamten Konferenz der Show-Floor geöffnet ist, der am 24. Mai noch um den Discovery Day erweitert wird. Dort können sich Indie-Entwickler einen Platz sichern, um ihre kunstvollen und experimentierfreudigen Spiele interessierten Publishern zu zeigen. Seit 2006 werden die Nordic Game Awards im Rahmen der Konferenz vergeben. Dieses Jahr findet die Preisverleihung am 23. Mai statt. Die Gewinner der insgesamt acht Kategorien werden von einer Jury aus Industrie-Vertretern gewählt. Die Liste der nominierten Titel kann unter diesem Link eingesehen werden. Zugelassen sind Spiele, die in Dänemark, Schweden, Island, Norwegen und Finnland entwickelt wurden.