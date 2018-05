Die Organisatoren der Nordic Game Conference haben drei hochkarätige neue Sprecherinnen für die Nordic Game 2018 angekündigt. Außerdem haben sie die wichtigsten und spannendsten Sessions der diesjährigen Konferenz vorgestellt. Die Nordic Game Conference findet in diesem Jahr vom 23.–24. Mai in Malmö statt.

Nordic Game Conference – Spannende Sessions

Unter den diesjährigen Headline-Sprecherinnen befinden sich drei der einflussreichsten Entwicklerinnen der globalen Spielebranche. Angie Smets, Executive Producer bei Guerrilla Games, die über den Blockbuster-Hit des Studios Horizon Zero Dawn spricht. Ihre Session handelt von der Reise, die Guerrilla von ihrem düsteren FPS-Shooter-Franchise Killzone in die prachtvollen Weiten von Horizon Zero Dawn geführt hat. Mit frühen Konzeptplänen und Prototypen verbildlicht sie den kreativen Prozess, den das Studio dafür durchlaufen hat und berichtet von den größten Herausforderungen sowie lehrreichen Erfahrungen bezüglich der Entwicklung einer neuen IP.

Siobhan Reddy ist Studio Director bei Media Molecule, den kreativen Köpfen hinter LittleBigPlanet und dem preisgekrönten Tearaway-Spielen. In ihrem Talk „Glitter and Doom Part Two“ spricht sie darüber, neue Dinge zu wagen. Außerdem erklärt sie, wie glücklich es Designer macht, wenn auch nur eine Person ihre Arbeit schätzt.

Robin Hunicke, CEO und Co-founder bei Funomena, hat die letzten 15 Jahre damit verbracht, experimentelle Design-Titel wie Luna, WOORLD, Wattam, Journey, Boom Blox, MySims und The Sims 2 zu erforschen. Ihr Talk nennt sich „Experimental Game Design – The Next Five Years“ und nimmt die wichtigsten Probleme unter die Lupe, welche im Bereich Game Design in den nächsten Jahren angegangen werden können. Auf welche Themen, technischen Herausforderungen und „pattern of play“ sollte man sich konzentrieren, um das Potential der Branche zu erweitern?

Die Nordic Game 2018 findet vom 23. bis 25. Mai 2018 in Malmö, Schweden statt. Tickets sind unter folgendem Link erhältlich.