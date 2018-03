Aerosoft hat heute Notruf 112 für iOS und Android veröffentlicht. Die Feuerwehr-Simulation wurde auch in ihrer Mobil-Fassung in enger Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr entwickelt. Dabei hat man sich wie bei der PC-Version an realen Einsätzen orientiert.

Notruf 112- Einsteigerfreundliche Spielgestaltung

In den durch Cutscenes in Szene gesetzten Missionen könnt ihr verschiedene Aufgaben in Minispielen bewältigen. Alle Aufgaben, von der Leitstellensteuerung über die Einsatzfahrt könnt ihr ohne Vorkenntnisse spielen. Daher ist Notruf 112 auch für Simulations-Einsteiger geeignet.

Das auf kurzweilige Einsätze für unterwegs ausgelegte Gameplay verzichtet nicht auf realistische Abläufe und eine atmosphärische Darstellung. So gilt es unter anderem Löschwasserversorgungen aufzubauen, PKW, LKW sowie Wohnungs-, Container- und Kleinflächenbrände zu löschen oder Ölspuren und Sturmschäden zu beseitigen. Für Langzeitmotivation sorgt ein Rangsystem, in dem ihr durch erfolgreich bewältigte Einsätze aufsteigen und nach und nach neue Einsatzfahrzeuge freischaltet.