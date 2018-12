Spielbank Bad Kissingen

Klassisches Spiel

So. – Do 18.00 – 2.00 Uhr

Fr. und Sa. 18.00 – 3.00 Uhr

An den Feiertagen Ostern, Pfingsten und Weihnachten ist bereits ab 15.00 Uhr geöffnet.

Automatenspiel

So. – Do. 13.00 – 2.00 Uhr

Fr. und Sa. 13.00 – 3.00 Uhr

American Roulette Live-Spiel im Automatensaal

Mo. bis So. 14.00 – 18.00 Uhr

Ruhetage

Aschermittwoch

Gründonnerstag

Karfreitag

Karsamstag

Allerheiligen

Volkstrauertag

Buß- und Bettag

Totensonntag

Heiligabend

Eintrittspreise

Klassisches Spiel:

Eintritt 2,50 €

Automatenspiel:

Eintritt 0,50 €

Einlass ab 21 Jahren und nur mit gültigem Personalausweis, ID-Card oder Reisepass.